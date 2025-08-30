El CAMM N°6 de El Rincón incorporó ejercicios de pausa activa para pacientes en sus distintas áreas

Con el objetivo de promover hábitos saludables, prevenir dolores posturales y fortalecer el bienestar físico y mental.

Hoy 14:13

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, continúa promoviendo acciones innovadoras que refuercen la atención integral en los Centros de Atención Médica Municipal. En esta ocasión, en el CAMM N°6 del barrio El Rincón, se desarrolló una jornada de ejercicios de pausa activa a cargo de la Lic. Mariela Gianuzzi, especialista en kinesiología.

La propuesta estuvo destinada a pacientes que aguardaban turnos en áreas como odontología, obstetricia y psicología, con el objetivo de promover hábitos saludables, prevenir dolores posturales y fortalecer el bienestar físico y mental.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Cada acción que incorporamos en los CAMM busca acercar a la comunidad herramientas prácticas para el cuidado de su salud. Las pausas activas son un ejemplo de cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar la calidad de vida de las personas en su rutina diaria".

Estas actividades se desarrollan en el marco de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que impulsa políticas públicas centradas en la prevención, la promoción de hábitos saludables y la accesibilidad a servicios innovadores en los barrios.