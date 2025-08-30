Alumnos de la UCSE disertaron sobre "Recursos de comunicación para la difusión de la cultura" en la Feria del Libro 2025

Facundo Vecino, Anna Paula Zalazar, Elian Sanabria, Ana Gabriela Pereyra, Constanza Fernández Silva, María Vittoria Toviggino y María Virginia Rodríguez expusieron las temáticas de: producción audiovisual, y agencias de podcast.

Hoy 14:18

En la segunda jornada de la "3° Edicion de la Feria del Libro Municipal" estuvieron a cargo de una de las disertaciones, la Lic. Fernanda Raschi y los alumnos de la materia "Creatividad, Innovación y Emprendedurismo" de la carrera de Comunicación Social.

La docente y los alumnos pertenecientes a la Facultad para la Innovación, la Ciencia y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero tuvieron oportunidad de dictar una charla a alumnos de colegios secundarios de la ciudad de La Banda y público en general.

En la oportunidad, expusieron sobre la temática "Recursos de comunicación para la difusión de la cultura", en dónde los alumnos Facundo Vecino, Anna Paula Zalazar, Elian Sanabria, Ana Gabriela Pereyra, Constanza Fernández Silva, María Vittoria Toviggino y María Virginia Rodríguez expusieron las temáticas de: producción audiovisual, agencias de podcast y editorial digital.

Sobre su participación en este evento cultural bandeño, Raschi señaló: "Estamos muy agradecidos por la invitación a participar en esta importante feria cultural donde los alumnos de la carrera de Comunicación Social tienen la oportunidad de venir a compartir los proyectos con los que venimos trabajando durante el año a los cuales les han puesto mucho empeño, dedicación y creatividad".