Policiales

Infracciones de tránsito en Añatuya: retienen dos motovehículos y a un menor al volante

Las intervenciones de la División Prevención incluyeron la retención de una moto sin documentación y en malas condiciones, y otra con escape libre que circulaba sin los requisitos legales correspondientes.

Hoy 14:25

Personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya retuvo un par de motovehículos por diversas a las leyes de tránsito vigente.

Por un lado, retuvieron una moto Zanella 110 c.c. en la Av. Manzione, ya que el rodado carecía de escape, luces, dominio y espejos retrovisores.

Al dialogar con el conductor, se constató que era un menor de 15 años de edad del barrio Villa Abregú, y además no poseía la documentación necesaria para circular. Debido a esto, se procedió a sacar de circulación al motovehículo y trasladarlo a la Comisaría 41.

Por otro lado, en zona céntrica, mientras los efectivos realizaban recorridos rutinarios por la Av. Belgrano y Av. 25 de mayo, detuvieron la marcha de un motovehículo.

El motovehículo, marca Guerrero, circulaba con un escape deportivo tipo competición y carecía de espejos y dominio colocados.

El conductor, identificado como de apellido Gorosito de 34 años de edad del barrio San Jorge, no portaba la documentación necesaria y manifestó que se encontraban en su domicilio.

También en este caso el personal procedió a sacar de circulación al rodado hasta que se regularice su documentación y se subsanen las infracciones constatadas.

TEMAS Añatuya

