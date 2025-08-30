Video: una mujer hirió a dos policías durante la detención de un conocido delincuente

Tras la captura de Matías Sosa, alias "Chingolo", un conocido delincuente con antecedentes penales, su hermana agredió a los efectivos con golpes y objetos contundentes, dejando a dos policías heridos.

Hoy 16:02

Personal de Prevención de la Departamental 13 de Añatuya detuvo a Matías Sosa, alias "Chingolo", de 26 años de edad del barrio San Jorge.

Sosa, de amplio prontuario delictivo, tenía una orden de aprehensión en la vía pública por varios hechos.

Durante la detención, Sosa reaccionó de forma violenta. Seguidamente llega al lugar la hermana del individuo de nombre Gabriela quien comenzó a lanzar golpes de puño y punta pies, luego objetos contundentes, piedras, ladrillos, palos que impactaron en el móvil y personal policial, dos de ellos con heridas cortantes, además insultando con irrepetibles palabras.

Ante la situación, los numerarios decidieron retirarse del lugar para resguardar su seguridad.

Finalmente, Sosa fue trasladado hacia la Comisaría 41 para seguir con el procedimiento correspondiente.