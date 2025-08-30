Kicillof endureció sus críticas contra Milei en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo: "Es chupamedias"

El gobernador bonaerense acusó al Presidente de ser “una estafa electoral” y lo calificó de “payaso”.

Hoy 14:42

En medio de la polémica por los audios de Diego Spagnuolo, que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción en el área de discapacidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó el tono contra el presidente Javier Milei y lanzó una serie de duras definiciones que generaron impacto en el escenario político.

El mandatario provincial sostuvo que la gestión libertaria “configuró una estafa electoral” al denunciar que el oficialismo está dominado por figuras ligadas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, remarcó.

Además, Kicillof apuntó directamente contra Milei con una frase que rápidamente se viralizó: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”. En esa misma línea, lo acusó de estar subordinado a los intereses de los poderosos, y agregó: “Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”.

El gobernador bonaerense también aprovechó para marcar distancia en el plano académico y económico. “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor. Igual la discusión no es esa: la discusión es que yo soy gobernador, con mil quilombos históricos, y Milei gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es anti producción”, sentenció.

Respecto al escenario electoral, Kicillof celebró la conformación de una lista de unidad del peronismo bajo el sello Fuerza Patria, tras intensas negociaciones internas. “Hace tres meses parecía que nos iban a barrer. Hoy conseguimos una sola boleta, todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico. Del otro lado, Milei arrastró al macrismo y lo vistió con camperita violeta de egresados. Más casta imposible”, ironizó.

Con la mirada puesta en los comicios del 7 de septiembre, el gobernador se mostró confiado en la performance de su espacio: “Lo que está pasando exhibe que estamos competitivos en una elección que parecía muy difícil. La suma de los votos en la Provincia va a prefigurar octubre”.

Por último, reveló que mantuvo diálogos con Cristina Fernández de Kirchner para cerrar la lista bonaerense. “Hablamos mucho para lograr que fuera lo más amplia posible. Hoy estamos enfocados en ganar septiembre para ganar octubre. Parecía que estábamos peleadísimos, pero en realidad estábamos reseteándonos”, aseguró.