Allanamiento en Añatuya: detienen a un dealer y secuestran marihuana y cocaína

Un sorpresivo operativo llevado a cabo por personal de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia permitió la detención de un peligroso dealer en la jornada de ayer en la ciudad de Añatuya.

El allanamiento, que se realizó en un domicilio de la calle Ernesto Abregú, en el barrio Villa Abregú, resultó en la incautación de marihuana, cocaína, y varios elementos relacionados al tráfico de estupefacientes.

El procedimiento, que estuvo bajo la supervisión de la fiscal coordinadora María Emilia Ganem y las directivas de la juez María González, permitió secuestrar, además de las sustancias ilícitas, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un motovehículo, los cuales fueron trasladados como evidencia.

El operativo, que sorprendió a la comunidad, se enmarca dentro de una investigación más amplia que busca desmantelar redes de narcotráfico en la zona. Según fuentes cercanas a la investigación, el detenido, quien aún no fue identificado oficialmente, estaría vinculado a una serie de delitos relacionados con la venta de drogas en varios barrios de la ciudad.

La investigación sigue su curso, y no se descarta que haya más allanamientos en las próximas horas en otros puntos de la ciudad. Por su parte, las autoridades judiciales ya comenzaron a analizar las pruebas secuestradas con el objetivo de identificar a más involucrados en la comercialización de estupefacientes.