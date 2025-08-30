Neder: “El peronismo es el único freno para una derecha que quiere poner de rodillas al pueblo”

El senador nacional encabezó este sábado un plenario de Fuerza Patria Peronista en el circuito Estación Simbolar, departamento Banda.

Hoy 15:00

Fuerza Patria Peronista realizó este sábado un plenario dirigencial en el circuito Estación Simbolar, departamento Banda, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a comisionado municipal Omar Alderete, entre otras autoridades, con masiva concurrencia.

La bienvenida estuvo a cargo del comisionado Omar Alderete, quien agradeció “este amplio acompañamiento. Vamos hacia el triunfo con un gran amigo y compañero como José Emilio Neder para continuar el trabajo que entre todos venimos haciendo, apoyando también a Elías Suárez gobernador y Carlos Silva Neder vicegobernador. Estación Simbolar creció muchísimo, eso forma parte de la gestión y del trabajo, pero además también cada vecino sabe que somos peronistas y puede contar siempre con nosotros en lo social”, destacó.

Neder

A su turno José Emilio “Pichón” Neder refirió que “nuestra esencia peronista es estar al lado de la gente, ayudando a que viva cada día mejor. En ese marco la política y la militancia son herramientas para transformar a partir de la construcción, el trabajo y el compromiso”.

“El peronismo es el único freno para este escenario donde la derecha que gobierna el país está queriendo poner de rodillas al pueblo argentino. Por eso visitemos cada casa militando con respeto y cariño para conversar con los vecinos, llevando el mensaje de que ningún país puede salir adelante poniéndose uno en contra del otro”, puntualizó.

“El Estado que quiere destruir este personaje que hoy gobierna Argentina es el mismo que hizo posible que Santiago se desarrolle y crezca los últimos 20 años. Ya llevan casi dos años en la gestión y yo me pregunto: ¿qué hicieron hasta aquí? ¿Cuántas viviendas van construyendo, cuantas rutas, etc.? Es al revés, vinieron para sacarle remedios a los jubilados, agredir a los discapacitados, desfinanciar al Hospital Garrahan y a las Universidades. Y vinieron además para garantizarle a sus patrones el negocio de la usura financiera, con dólar atrasado y altas tasas de interés”, fustigó.

“No esperen nunca de mí levantar la mano en el Congreso Nacional para votar en contra de la gente ni para dañar al pueblo. No soy de los que creen que el individualismo, el odio y el insulto nos lleven a un país mejor. Por eso, el 26 de octubre a llenar las urnas de votos peronistas para que Estación Simbolar y Santiago del Estero sigan avanzando”, concluyó.