Zamora inauguró un moderno Polideportivo y entregó viviendas sociales en Suncho Corral

Hoy 15:13

En el marco de la de festividad en honor a la Virgen Santa Rosa de Lima, el gobernador Gerardo Zamora visitó este sábado la ciudad de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra, donde dejó inaugurado un moderno polideportivo y entregó viviendas sociales.

La actividad oficial comenzó en el domicilio de Tamara Álvarez, vecina del barrio Sauce, donde se hizo la entrega simbólica de las viviendas sociales que fueron construidas con fondos provinciales y colaboración de la comuna local, a cargo de Francisco Vittar; de la Asociación de Fomento Vecinal "Tiun Punco" y de la Asociación Civil "Nueva Conciencia".

Luego el mandatario junto a la comitiva se trasladó a la parroquia "San Miguel Arcángel", donde fueron recibidos por el párroco José Guerra y los sacerdotes de la comunidad Daniel Zarate, Osvaldo Rodríguez y Juan Cruz Fariña, donde hicieron ofrendas florales a Santa Rosa de Lima.

En el polideportivo acompañaron a Zamora el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez, y los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el secretario de Deportes, Carlos Dapello; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín y el intendente Vittar.

El predio, de 15.600 metros cuadrados, se destaca por su moderno diseño. El acceso principal tiene un pórtico que da paso a la cancha techada con tribunas y sectores anexos de administración y sanitarios. La superficie cubierta alcanza los 1.105 metros cuadrados e incluye vestuarios con duchas, núcleos sanitarios, baños para personas con discapacidad, sala de máquinas, depósito y gabinete. Además, posee una salida a la cancha de fútbol de 70 x 50 metros y equipada con iluminación artificial.

También en la parte cubierta el polideportivo ofrece canchas para fútbol 5, básquet y vóley. La tribuna de hormigón armado tiene capacidad para 200 personas sentadas, y el predio dispone de acceso vehicular y una torre metálica destinada al suministro de agua potable y riego.

En este marco se entregó además un camión caja abierta a la Municipalidad de Suncho Corral que será destinado para obras y servicios en los barrios y en zonas rurales.

Durante la ceremonia Zamora destacó la importancia de ejecutar obras en beneficio de los vecinos, tales como las viviendas sociales, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la participación de municipios y organizaciones civiles a las que convocó a seguir trabajando juntos “hasta que no quede ningún santiagueño con su techo digno".

Con respecto al polideportivo, dijo: “Es uno de muchos que venimos construyendo a lo largo y a lo ancho la provincia desde al año pasado, convencidorte en mejores condiciones y en todas las disciplinas posibles”.

“Hemos determinado muchas políticas de Estado, pero el deporte no ha dejado de ser una de ellas. Nuestra preocupación está desde lo social para que nuestros niños y jóvenes no tengan o por lo menos sean alejados de actividades perniciosas que a veces el ocio, la calle y muchas cosas que hoy afectan a nuestra juventud argentina puedan caer”.

En ese punto agradeció especialmente a las personas que trabajan en la promoción de diferentes disciplinas al considerar que “son parte de esa herramienta necesaria para formar a nuestra juventud”, motivo por el cual el Gobierno apoya a quienes llegan a las altas competencias como parte del crecimiento que se refleja también “en infraestructura, en logros nacionales e internacionales con equipos de fútbol, básquet rugby, hockey y con la posibilidad de esta estructura y el acompañamiento de las comunas, clubes, instituciones y de todas las personas que solidariamente colaboran para que el deporte se vaya federalizando en todo el territorio provincial”.

La jornada concluyó con la representación artística a cargo de las academias de Suncho Corral.