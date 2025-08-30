Gallardo, entre repetir el once de River o rotar ante San Martín de San Juan

A pesar de que el equipo disputó tres partidos en solo siete días, el Muñeco tiene la tranquilidad de que, tras el encuentro del domingo, gozará de dos semanas de descanso para preparar el choque frente a Estudiantes y el crucial duelo por Copa Libertadores contra Palmeiras.

Hoy 15:31

El exigente calendario no le da respiro a River Plate. Tras disputar tres partidos en siete días y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo apunta a rotar el plantel para enfrentar este domingo a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura.

Con apenas un día de entrenamiento previo, el Muñeco priorizará el descanso de sus figuras más experimentadas. Enzo Pérez e Ignacio Fernández no serían de la partida, al igual que Giuliano Galoppo, quien acumuló tres encuentros consecutivos como titular. También descansarán los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, que se sumarán a la Selección Argentina la próxima semana.

La buena noticia para Gallardo es el posible regreso de Fabricio Bustos, ya recuperado de la lesión muscular sufrida ante Godoy Cruz. El lateral podría reemplazar a Montiel. En la defensa central, Lautaro Rivero se perfila como titular, pero aún resta definir si lo acompañará Paulo Díaz —ya recuperado físicamente— o Lucas Martínez Quarta.

En el mediocampo, la rotación abrirá lugar a Matías Galarza, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, mientras que Juan Carlos Portillo podría tener su oportunidad tras rendir como zaguero. En ofensiva, Juan Fernando Quintero se perfila como una de las cartas principales.

La delantera también tendrá cambios. Sebastián Driussi y Maximiliano Salas podrían descansar debido al gran desgaste físico, lo que llevaría a Gallardo a apostar nuevamente por Facundo Colidio y Miguel Borja, dupla que funcionó en el último compromiso.

Con la recta final del campeonato y la llave de Copa Libertadores ante Palmeiras en el horizonte, el cuerpo técnico busca evitar un desgaste que podría pasar factura. En lo que va del Clausura, el Muñeco solo había podido rotar frente a Godoy Cruz, hace dos fechas.

Probable formación de River:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio.