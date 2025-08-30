Vaccari lamentó los incidentes entre Independiente y la U de Chile e hizo un pedido a la Conmebol

El DT consideró que el clima violento que se vivió en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini afectó a los jugadores y familiares presentes.

Hoy 16:00

El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, manifestó su profunda tristeza por los graves incidentes ocurridos durante el partido de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, suspendido por hechos de violencia en Avellaneda.

“Como hincha del fútbol, tengo una tristeza muy grande. Uno no se prepara para hablar de este tipo de situaciones, sino de cuestiones futbolísticas. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido”, expresó el DT tras el empate 0-0 ante Instituto por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Vaccari destacó además el esfuerzo dirigencial para que el encuentro suspendido tenga revancha: “El deseo de uno es que siempre las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo. Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso”.

Mientras se espera la resolución del caso, la Conmebol prometió “la mayor firmeza” para sancionar a los responsables. Las especulaciones indican que tanto el Rojo como el elenco chileno podrían ser eliminados del certamen.

El entrenador reveló que la situación fue especialmente delicada por la presencia de futbolistas chilenos en el plantel y familiares en el estadio: “Fueron semanas y días complejos. Desde el minuto 1 se me acerca un futbolista y me dice ‘mirá que les están tirando a las familias, a ver si los podés sacar’”.

Vaccari cerró su intervención resaltando el impacto emocional del episodio: “Es muy difícil sacarse estas situaciones de la cabeza, porque somos personas y lo que sentimos lo llevamos al trabajo. No estamos preparados para hablar del tema, queremos hablar de fútbol, pero es algo que nos atraviesa y para mí la palabra que lo define es tristeza”.