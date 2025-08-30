Francos negó una interna en el Gobierno y atribuyó los audios de Karina Milei a una operación política

El jefe de Gabinete también cuestionó las acusaciones de exlegisladores oficialistas y pidió esperar la investigación judicial.

Hoy 16:00

El escándalo por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sigue generando repercusiones en el Gobierno nacional. En declaraciones a CNN Radio, el jefe de Gabinete Guillermo Francos rechazó de manera enfática que la filtración haya surgido desde dentro de la Casa Rosada y planteó que los hechos responden a una “operación política armada”.

“Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto”, afirmó Francos. En ese sentido, desestimó las versiones que señalan una interna oficialista detrás de las grabaciones, como sostuvieron algunos legisladores que abandonaron el bloque de La Libertad Avanza. Entre ellos, mencionó a la diputada Marcela Pagano, cuyas denuncias calificó como declaraciones que “no tienen pies ni cabeza”.

La controversia se intensificó tras la difusión de nuevos audios adjudicados a Karina Milei, en los que la hermana del Presidente pide mantener la unidad dentro del espacio y relata su rutina de más de quince horas de trabajo diario. Aunque en las grabaciones no se hace referencia al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ni a la investigación judicial sobre Diego Spagnuolo, los registros fueron presentados como el anticipo de nuevas filtraciones.

Francos describió la “coincidencia temporal” entre los distintos hechos: primero, la divulgación de los audios de Spagnuolo en un streaming; luego, la mención del diputado Leandro Santoro en el Congreso; y, casi en simultáneo, el inicio de una acción judicial impulsada por el abogado José Manuel Ubeira, en representación de Cristina Kirchner. “En menos de 24 horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada”, subrayó.

Consultado sobre la posibilidad de que los audios tengan origen en la propia Casa Rosada, Francos admitió que, de confirmarse, sería un hecho “grave y sin precedentes”, tanto si el responsable fuera un funcionario como un visitante. Anticipó que el episodio será investigado por los servicios de inteligencia y la justicia, con el objetivo de esclarecer rápidamente lo ocurrido.

El jefe de Gabinete también se refirió a la violencia política en distintas provincias, mencionando incidentes en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes, y responsabilizó a sectores que, según dijo, muestran “intransigencia para aceptar el proceso de debate democrático”.

Finalmente, sobre el impacto electoral del escándalo, Francos sostuvo que las encuestas muestran un respaldo sólido a La Libertad Avanza, pese a las denuncias opositoras. “Es cierto que no tenemos la estructura territorial del kirchnerismo ni del peronismo, pero la gente está cansada de eso y busca una alternativa de cambio”, afirmó.