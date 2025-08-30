Pablo Quirno, secretario de Finanzas: “No se ha usado un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril”

El funcionario del equipo económico salió al cruce de versiones sobre la venta de dólares y el manejo de las reservas del Banco Central

Hoy 16:33

Las jornadas de nerviosismo financiero, inquietud política e incertidumbre preelectoral que se viven tiene un termómetro especial en el dólar y, en particular, en las operaciones oficiales en el mercado de cambios, seguidas con gran atención por bancos, economistas y consultoras.

En ese contexto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, miembro clave del equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo, salió a desmentir versiones de que el gobierno esté usando dólares del crédito concedido en abril por el Fondo Monetario Internacional para mantener la cotización de la divisa, algo que el mercado lee como una prioridad oficial para mantener la inflación lo más baja posible, al menos hasta las elecciones legislativas de octubre.

Todo comenzó cuando el economista Christian Buteler posteó en la red social X (antes Twitter) el siguiente comentario. “A la mañana fue @FerLAlonso en el Destape, ahora se lee en los informes de Vectorial y 1816, el Tesoro estaría vendiendo dólares dentro de la banda de flotación” (Alonso fue vocero del Banco Central cuando Miguel Pesce estaba al frente de la entidad, en el gobierno de Alberto Fernández).

En un posteo posterior, Buteler agregó: “De ser cierto, no sería la primera vez que Caputo utiliza los dólares del FMI para contener el precio del dólar. Ese había sido el motivo por el cual el organismo pidió su remoción cuando era Presidente del BCRA en el 2018”.

Quirno no tardó en responder: “Uno que no entiende que los dólares del FMI que tomó el Tesoro los tiene el BCRA producto de la recapitalización que se realizó con los desembolsos”. Y remachó: “No se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en Abril.

El posteo del miembro equipo económico en la red generó preguntas de parte de otros usuarios de la red

Por caso, uno le preguntó “¿cómo le piensan pagar a los organismos internacionales y luego a los bonistas? No van a descapitalizar al central me imagino, pero el tesoro no solo no compra verde, sino que vende...”

La escueta respuesta de Quirno fue: “Como hemos hecho desde el primer día de gobierno”.

Otro contertulio de la red acotó que el tiempo revelará la verdad pues “con tanta alquimia contable no están claros los números, por otro lado si hay mala praxis por parte de los funcionarios seria muy bueno que respondan civil y penalmente”.

Quirno volvió a responder: “Cero alquimia contable. Los números están clarísimos (más claros que nunca diría incluso porque la deuda que le generó el Tesoro al BCRA ha vuelto a ser responsabilidad del Tesoro)

También hubo una pregunta sobre dónde está el oro argentino, a lo que Quirno respondió “En el activo del BCRA” y cuándo le preguntaron dónde podía ver el balance que lo atestigua envió la portada del balance diario del Central del 23 de agosto pasado.