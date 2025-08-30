El Inter Miami de Messi y De Paul fue goleado en la final de la Leagues Cup por Seattle Sounders

Las Garzas cayeron por 3 a 0 en el estadio Lumen Field con un final escandaloso.

31/08/2025

El Inter Miami de Lionel Messi no pudo ante Seattle Sounders y cayó goleado por 3-0, en la final de la Leagues Cup. El equipo de Javier Mascherano se quedó sin corona en su segunda final internacional.

En un primer tiempo de bajo vuelo, Inter Miami no logró hacer pie en el estadio Lumen Field y volvió a quedar en debe desde lo futbolístico, ya que exhibió nuevamente una línea defensiva frágil y dependió de manera excesiva de un Lionel Messi que generó las pocos chispazos que tuvo el equipo.

Por su parte, Seattle Sounders se mostró decidido y con poco logró complicar a "Las Garzas", que no lograron nunca controlar los embates de un rival que logró sacar diferencias promediando la media hora de juego con un tanto de cabeza de De Rosario.

Ya en el complemento, Inter Miami mostró una imagen más agresiva y contó con una ocasión inmejorable de igualar, pero Messi despilfarró la acción de manera increíble. La revancha llegó en los pies de Allende, pero falló el mano a mano.

Esto le dio vida al Seattle Sounder, que tras dos acciones que no logró concretar, amplió el resultado con un penal, el cual cambió por gol Alex Roldán a falta de seis minutos para el cierre.

Sobre el cierre del encuentro, Paul Rothrock sentenció el resultado con su tanto, el cual significó el 3-0 y le dio la primera Leagues Cup de su historia al equipo.