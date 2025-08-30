Ingresar
Inter Miami y Messi van por un nuevo título ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

El encuentro se jugará en el estadio Lumen Field de Seattle a partir de las 21.

Hoy 06:09

Este domingo, Inter Miami visitará a Seattle Sounders F.C. en la final de la Leagues Cup, con la presencia estelar de Lionel Messi como principal atracción. El encuentro se jugará en el estadio Lumen Field de Seattle a partir de las 21:00, con transmisión en vivo por Apple TV y arbitraje del costarricense Juan Gabriel Calderón.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega tras una contundente victoria por 3-1 ante Orlando City, donde Messi marcó un doblete y Telasco Segovia selló la clasificación. Las Garzas buscarán sumar un nuevo título y quedar en lo más alto de la tabla histórica de clubes con más coronas en este certamen.

Por su parte, Seattle Sounders, comandado por Brian Schmetzer, accedió a la final luego de vencer 2-0 a LA Galaxy como visitante, con goles de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario. El equipo local intentará frenar el poder ofensivo de Inter Miami e imponer su estilo de juego para no ceder la iniciativa en los momentos clave.

Posibles formaciones

  • Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Jon Bell; Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldán; Pedro de la Vega, Osaze De Rosario y Jesús Ferreira. D.T.: Brian Schmetzer.
  • Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez. D.T.: Javier Mascherano.

Final de la Leagues Cup

  • Estadio: Lumen Field
  • Árbitro: Juan Gabriel Calderón
  • Horario: 21:00
  • TV: Apple TV

