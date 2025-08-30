Riestra le dio otro duro golpe al Talleres de Tevez que no levanta cabeza

En Córdoba, el Guapo se impuso por 1 a 0 ante la T por la 7ª fecha del Torneo Clausura en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Hoy 18:26

La tormenta de Santa Rosa se hizo sentir en Córdoba, pero no solo en el cielo: también en el Estadio Mario Alberto Kempes. Talleres perdió 1-0 como local ante Riestra por la séptima fecha del Torneo Clausura y sumó su quinto partido sin ganar, dejando a Carlos Tevez al borde de una posible salida como DT.

El “Apache” llegó como la esperanza para enderezar el rumbo tras la abrupta renuncia de Diego Cocca, quien dejó el cargo sin debutar, pero los números son preocupantes: en siete partidos, Talleres perdió cuatro, empató dos y solo ganó uno. La única alegría fue ante Independiente; luego llegaron las caídas ante San Lorenzo, Lanús, ATU y Riestra, además de los empates frente a Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Frente a Riestra, el Matador mostró actitud y dominio en varios pasajes, pero volvió a fallar en la definición. Depietri desperdició un gol increíble a los 10 minutos, y en el complemento Girotti, Botta y Bustos también tuvieron chances claras que no supieron aprovechar. La visita, ordenada con una férrea línea de cinco, resistió atrás y golpeó de contra: a los 39’ del segundo tiempo, Jonatan Goitía sacó un bombazo desde afuera del área que liquidó la historia.

Con este resultado, el panorama se complica. Talleres sigue en los puestos rojos de la tabla anual, el Kempes estalló con reclamos y el ciclo de Tevez está en la cuerda floja. La próxima fecha, el Matador buscará cortar la racha negativa cuando visite a Colón, en lo que podría ser una final anticipada para el futuro del entrenador.