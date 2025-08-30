Talleres necesita alejarse del descenso ante un Riestra que quiere seguir soñando

La T recibe al Guapo en un partido con algo más de tres puntos en juego.

Este domingo a las 16.45, Talleres recibirá a Riestra en el Estadio Mario Alberto Kempes en un partido crucial para ambos. La T, dirigida por Carlos Tévez, está a solo un punto del descenso en la tabla anual, mientras que el Malevo busca afianzarse en puestos de Copa Sudamericana.

El presente del conjunto cordobés es preocupante. Talleres viene de una dura derrota por 3-0 frente a Atlético Tucumán, resultado que significó el cuarto partido consecutivo sin victorias ni goles convertidos. La situación generó tensión interna y llevó a Tevez a suspender la conferencia de prensa y la zona mixta. Días atrás, tras el empate ante Godoy Cruz, el técnico había señalado: “Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente”.

Por el contrario, Riestra atraviesa un gran momento deportivo. El equipo de Cristian Fabbiani venció a Sarmiento por 3-0 y marcha cuarto en la Zona B. En la tabla anual suma 34 puntos, ubicándose noveno y dentro de la zona de clasificación a Copa Sudamericana. Su fortaleza radica en un invicto de 34 partidos en el estadio Guillermo Laza, aunque como visitante arrastra una racha negativa de seis encuentros sin triunfos.

