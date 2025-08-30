Racing, obligado a levantar en el Torneo Clausura, recibe a Unión de Santa Fe

La Academia no atraviesa un buen momento en el plano local y necesita sumar de a tres ante el Tatengue.

Hoy 06:18

Por la séptima fecha de la Zona A del Clausura, Racing enfrentará a Unión este domingo a las 21.15 en el Estadio Presidente Perón. La Academia llega golpeada tras la goleada sufrida en La Paternal, mientras que el Tatengue buscará recuperarse rápidamente después de su eliminación por Copa Argentina.

El conjunto de Avellaneda cayó 4-1 ante Argentinos Juniors, apenas días después del gran triunfo 3-1 sobre Peñarol por Copa Libertadores. Racing acumula cuatro derrotas consecutivas como local en el torneo doméstico y buscará cortar la racha. Gustavo Costas seguirá afuera del banco por suspensión, mientras que Franco Pardo volverá tras cumplir la fecha de sanción. En cambio, Santiago Solari será baja por un traumatismo.

Por su parte, Unión llega tras perder por penales ante River y quedar eliminado de la Copa Argentina. Sin embargo, en el Clausura mantiene una buena campaña: solo perdió un partido de seis. En su última presentación empató 1-1 con Huracán con un polémico gol de Marcelo Estigarribia.

Probable formación de Racing

Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez, Adrián Balboa.

DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.

Posible once de Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Presidente Perón