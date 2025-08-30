Racing sigue sin reacción y Unión de Santa Fe le dio otro cachetazo en Avellaneda

La Academia no atraviesa un buen momento en el plano local y perdió nuevamente ante el Tatengue por 3 a 2 en el marco de la séptima fecha de la Zona A.

31/08/2025

Son dos las caras que tiene Racing. Es un conjunto que exhibe un rostro de galán cuando ataca, pero que muestra facciones poco agraciadas, acaso más dignas de una película de terror, cuando tiene que defender. Un conjunto que expone un semblante aguerrido en la Copa Libertadores, pero que suele perder consistencia, vigor y rigor en el Torneo Clausura. Esa dualidad, cristalizada en un andar con trazado de electrocardiograma, volvió a quedar en evidencia ante Unión en el Cilindro en donde perdió por 3 a 2.

La Academia volvió a estar muy incómoda en su casa, donde supo construir una noche copera épica frente a Peñarol (3-1) para mantener vivo el sueño de conquistar América, pero donde también acumula cinco derrotas consecutivas por campeonato: como anfitrión venía de perder contra Platense (0-1) en el Apertura, Barracas (0-1), Estudiantes (0-1), Tigre (1-2). Las estadísticas ya reflejan el peor arranque de la Acadé de local en un torneo en su historia.

Costas vio el partido desde un palco por estar suspendido. Su imagen, tomándose la cabeza cuando el duelo aún iba igualado sin goles, fue el mejor retrato del partido que jugó Racing. Un equipo descompensado, con graves problemas en el retroceso, desordenado y demasiado abierto ante cada pérdida de pelota. De eso se aprovechó el Tatengue, que arrancó abajo sin merecerlo por un Maravilla Martínez que tiene un olfato goleador implacable y que, con su jerarquía individual, suele aportarle a la Academia las soluciones que muchas veces no encuentra desde el juego.

Pero Unión reaccionó de inmediato. Fue clave el despliegue de Del Blanco por la banda derecha, el criterio de Pittón, la rebeldía de Palacios, la potencia de Tarragona y el olfato de Estigarribia. El equipo de Madelón, luchador y serio, se sobrepuso al golpe de la eliminación ante River por Copa Argentina, quedó tercero en la Zona A y se anima a soñar. Racing, con apenas cuatro puntos, lleva cinco partidos sin ganar por torneo y está anteúltimo y deberá reaccionar para llegar tranquilo a la Copa.

A los 13’ del PT, con el partido 0-0, Pittón remató y convirtió. El árbitro, Arasa, fue llamado por el VAR, a cargo de Carranza, y no convalidó el gol tras detectar que Estigarribia estaba en offside e interfirió la visión de Arias.