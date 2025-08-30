River quiere volver a festejar ante San Martín de San Juan para quedar como único líder

Tras la clasificación en la Copa Argentina, el Millonario busca otro triunfo ante el Verdinegro en el Monumental.

Hoy 06:40

Luego de clasificarse por penales a los cuartos de final de la Copa Argentina y también de la Copa Libertadores, River Plate buscará este domingo mantener su buen momento cuando reciba a San Martín de San Juan desde las 19.15 en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El entrenador Marcelo Gallardo pretende poner en cancha lo mejor que tiene, aunque la exigencia física del duelo ante Unión hace apenas dos días invita a pensar en rotación en algunos puestos. La intención es cerrar una semana intensa con un buen resultado antes de las dos semanas de parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, y encarar con tranquilidad la preparación para los cruces de Copa Libertadores frente a Palmeiras.

A priori, Gallardo podría dar descanso a los jugadores de campo más veteranos, Enzo Pérez e Ignacio Fernández, y a los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes se sumarán a la Selección Argentina. También es probable que Giuliano Galoppo, titular en los últimos tres partidos, tenga un respiro. En la delantera, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, recuperándose de lesiones, podrían salir desde el banco, dejando el inicio a Facundo Colidio y Miguel Borja.

Por su parte, San Martín de San Juan, tras un Apertura complicado, encontró regularidad en el Clausura. Con ocho puntos en seis fechas y un triunfo reciente ante Gimnasia en La Plata, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli buscará dar un batacazo en el Monumental, estadio donde solo ganó una vez en su historia. El Pipi repetirá los mismos once titulares que vienen de la victoria en el Bosque.

Probable formación de River:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de San Martín (SJ):

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental