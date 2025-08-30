River se impuso ante San Martín de San Juan en el Monumental y quedó como único líder

Tras la clasificación en la Copa Argentina, el Millonario ganó por 2 a 0 en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura.

Hoy 21:30

River Plate festejó una victoria clave en el Monumental al vencer 2-0 a San Martín de San Juan, recuperando el primer puesto de su zona y consolidándose también en la cima de la tabla anual. Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sigue siendo el más goleador entre los 30 que disputan la LPF 2025, además de ser uno de los menos goleados, habiendo perdido solo dos partidos hasta ahora, un récord histórico para esta altura de la temporada.

El partido se resolvió en gran parte gracias al talento de Maximiliano Salas, quien tuvo participación directa en ambos goles. Primero, ayudó a destrabar la jugada que terminó en gol de Lencina, y luego definió con potencia tras una corrida que desbordó a Rodrigo Cáseres, clavando el balón contra el palo y celebrando bajo la lluvia. El resto del equipo mostró momentos de desconexión y dificultad para encadenar pases: Quintero, Lencina, Subiabre y Castaño tuvieron más trabajo en disputa y dinámica que en distribución precisa. Fabricio Bustos y Casco destacaron por su rendimiento en los laterales, aunque el equipo sufrió en varias ocasiones ante los ataques de San Martín.

A pesar de las limitaciones en el juego colectivo, los números de River lo colocan en un camino favorable de cara a la Copa Libertadores, aunque el técnico Gallardo ya advirtió que el verdadero desafío llegará en septiembre, con los cuartos de final ante Palmeiras. El triunfo ante San Martín le dio confianza y puntos, pero el partido mostró que todavía hay aspectos tácticos y de conexión por mejorar si quiere competir de igual a igual contra los equipos más exigentes del continente.

River sigue invicto en gran parte del año, con rendimiento sólido en la Copa Argentina y un andar firme en la liga, pero el juego de este domingo recordó que los números no siempre reflejan la realidad dentro del campo, y que el CARP deberá ajustar detalles antes de su próximo gran desafío internacional.