Con Mastantuono otra vez titular, Real Madrid le ganó a Mallorca y mantiene puntaje ideal

El argentino volvió a estar desde el arranque y su equipo se impuso por 2-1 como local. El Merengue ganó en sus tres presentaciones en el arranque de temporada.

Hoy 19:03

Real Madrid continúa con puntaje ideal en el arranque de la temporada 2025/26 de La Liga, tras superar como local a Mallorca por 2-1, en un partido correspondiente a la tercera fecha del torneo español. El argentino Franco Mastantuono fue titular y fue reemplazado a los 21 minutos del segundo tiempo.

El encuentro comenzó favorable para la visita, que se puso en ventaja a los 18 minutos con un gol de Vedat Muriqi. Sin embargo, el Merengue respondió de inmediato y dio vuelta el marcador en una ráfaga: Arda Güller empató a los 37 minutos del primer tiempo, y Vinicius anotó el segundo a los 38. Durante el partido, al equipo dirigido por Xabi Alonso le anularon tres goles, que podrían haber ampliado la diferencia en el marcador.

Con esta victoria, Real Madrid mantiene su liderazgo con puntaje perfecto, mientras Mastantuono suma minutos en un equipo que continúa sólido y en crecimiento bajo la dirección de Xabi Alonso.