Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 AGO 2025 | 18º
X
Somos Deporte

Güemes logró un triunfo clave ante Colegiales y salió de la zona de descenso en la Primera Nacional

Con un gol en contra de I. Rasso, el Gaucho se impuso por 1-0 en la Isla por la fecha 29 de la Primera Nacional y respira en la tabla.

Hoy 17:58

En un partido de enorme valor para sus aspiraciones, Güemes consiguió un triunfo clave en la Isla al superar 1-0 a Colegiales en el marco de la fecha 29 de la Primera Nacional. Con esta victoria, el Gaucho toma aire en la zona baja y logró salir, al menos por ahora, de los puestos de descenso.

El único gol del encuentro llegó a los 31 minutos del primer tiempo, cuando un centro de Griffa desde el tiro de esquina encontró la cabeza de I. Rasso, que la desvió contra su propia valla y puso en ventaja al conjunto santiagueño. Con el resultado a favor, Güemes ganó confianza, generó varias ocasiones para aumentar la diferencia, pero no estuvo fino en la definición. Por su parte, la visita también tuvo sus chances, en el complemento aunque no logró concretarlas.

Con este resultado, Güemes suma 30 puntos, producto de 5 victorias, 15 empates y 9 derrotas, ubicándose en la posición 15 de la tabla. En la próxima fecha, el equipo de la Isla intentará prolongar su levantada cuando visite a Atlanta, en un duelo clave por la permanencia.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca pegó en los momentos justos y volvió a festejar ante Aldosivi con su tercera victoria consecutiva
  2. 2. Franco Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó 11º en el GP de Países Bajos
  3. 3. El tiempo para este domingo 31 de agosto en Santiago del Estero: lluvias aisladas y nublado
  4. 4. Máxima tensión: cinco bomberos voluntarios quedaron encerrados por las llamas
  5. 5. Impactantes imágenes: lluvias y granizo en Choya y Guasayán alteraron la calma de la zona
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT