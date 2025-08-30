Güemes, en zona de descenso, afronta otra “final” ante Colegiales en La Isla

El Gaucho necesita sumar de a tres ante su gente para salir del fondo de la tabla.

Hoy 06:29

Güemes recibirá esta tarde a Colegiales en el estadio Arturo Jiya Miranda, en el marco de la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro comenzará a las 16:00 horas y será arbitrado por Pablo Echavarría, acompañado por Manuel Sánchez y Alejandro Scheneller como asistentes, y Maximiliano Silcán como cuarto árbitro.

Güemes llega con la presión de sumar de a tres tras la caída ante Arsenal en Sarandí. La derrota y el empate de Alvarado ante Quilmes dejaron al equipo de Pablo Martel en zona de descenso, penúltimo con 27 puntos, igual que el colista Arsenal. La necesidad de ganar se vuelve imperiosa para salir del fondo de la tabla y tomar aire en la recta final del torneo.

El panorama de la zona baja es ajustado: Alvarado suma 28 unidades, Ferro 30, Almagro 32 y Colegiales 34, compartiendo la misma cantidad de puntos que Racing de Córdoba, All Boys y Quilmes.

Por eso, el duelo en La Isla se presenta como una auténtica “final” para el Gaucho, que buscará aprovechar su condición de local para acercarse a la salvación.