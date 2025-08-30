Diego Santilli pidió "meter en cana" a los que grabaron a Karina Milei: "Es de una gravedad monumental"

El candidato a diputado nacional libertario enfatizó la necesidad de ir "a fondo" para esclarecer la situación que involucra a la hermana del Presidente.

Hoy 19:29

En medio de la crisis política que sacude al Gobierno por las denuncias de coimas en discapacidad, en la Casa Rosada cierran filas en relación con los audios filtrados de Karina Milei y se limitan a advertir la gravedad institucional que supone que la secretaria general de la Presidencia haya sido grabada en la casa de Gobierno. El reclamo más vehemente llegó desde fuera de Balcarse 50 y lo hizo Diego Santilli, pidiendo encontrar y "meter en cana" a quienes grabaron a la hermana del mandatario.

Santilli, quien desde el PRO se sumó al frente electoral que lidera La Libertad Avanza, calificó de una "gravedad monumental" los audios de Karina Milei que se conocieron en las últimas horas y reclamó encontrar y meter presos a quienes la grabaron.

“De ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país. Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable si fuera verdad porque ya a esta altura. Siempre pasa lo mismo en nuestro país. Siempre los mismos hacen lo mismo quince días antes de que comience una elección", sostuvo Santilli en Radio Mitre.

Y siguió: "Si esto fuera así, sería gravísimo. Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones".

El reclamo de Santilli redobla la apuesta en relación con la posición que fijó el Gobierno a través del vocero Manuel Adorni. El portavoz sostuvo que se trata de "un escándalo sin precedentes" y "sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada".

"La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electora", agregó Adorni.