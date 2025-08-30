Listas confirmadas para las elecciones en River: cuándo son, quiénes votan y qué candidatos hay

Ya están oficializadas las cinco agrupaciones que presentaron sus candidatos a presidente de cara a los comicios del 1° de noviembre.

Hoy 19:35

River Plate ya tiene todo listo para sus elecciones presidenciales, aunque aún resta la formalidad de las confirmaciones oficiales luego de revisadas las listas presentadas este viernes. Los socios millonarios ya conocen a los cinco candidatos que buscarán suceder a Jorge Brito en el cargo máximo del club.

Según informó el club en su sitio oficial, fueron cinco las agrupaciones que formalmente presentaron sus listas ante la Junta Electoral, presidida por Ignacio Villarroel, actual Vicepresidente 2° de la institución. En los próximos días, la Junta podrá realizar observaciones si detecta anomalías en las nóminas, y en cinco días las candidaturas quedarán definitivamente confirmadas.

Los candidatos a presidente y sus respectivos frentes son:

Frente Filosofía River: Presidente Di Carlo Stefano, Vicepresidente 1° Ballotta Andrés, Vicepresidente 2° Villarroel Ignacio, Vicepresidente 3° Taratutty Mariano, 1ª Vocal Clara D’Onofrio.

Frente Lunati 2025: Presidente Pablo Lunati, Vicepresidente 1° Santiago Roca, Vicepresidente 2° Claudio Baumgarten, Vicepresidenta 3ª Bianca Lauría, 1° Vocal Pablo Lunati.

Frente River Campeón Deportivo y Social: Presidente Daniel Kiper, Vicepresidente 1° Claudio Piñeiro, Vicepresidenta 2ª Lucila Lancioni, Vicepresidenta 3ª Érika Bedners, 1° Vocal Daniel Kiper.

Frente River Primero: Presidente Luis Belli, Vicepresidente 1° Hernán Riso, Vicepresidenta 2ª Noelia Florentín, Vicepresidente 3° Sebastián Gasibe, 1° Vocal Antonio Caselli.

Frente River Somos Todos: Presidente Carlos Trillo, Vicepresidente 1° Pedro Tibaudin, Vicepresidenta 2ª Alejandra Sabatino, Vicepresidente 3° Daniel Zononi, 1° Vocal Carlos Trillo.

El oficialismo estará representado por Stefano Di Carlo, quien se postula para continuar al frente de la institución.

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en el Estadio Monumental el próximo sábado 1° de noviembre de 2025, de 10 a 20 hs. En esta oportunidad, se implementará un sistema de voto electrónico y el plazo para la presentación de listas concluyó la noche del viernes. Cabe destacar que la fecha se adelantó alrededor de un mes respecto al cronograma anterior, ya que Brito había sido electo el 5 de diciembre de 2021 y asumió el 10 de diciembre.

En esta elección, podrán votar todos los socios activos mayores de 16 años que tengan tres años de antigüedad al 31 de agosto de 2025, bajando el límite de edad respecto de los comicios anteriores.