Sarmiento enfrenta a San Martín de Formosa con la obligación de ganar para seguir en la pelea

El Profe recibe al elenco formoseño desde las 16 en La Banda con la imperiosa necesidad de sumar de a tres.

Hoy 08:29

Sarmiento de La Banda buscará este domingo desde las 16 sumar de a tres cuando reciba a San Martín de Formosa en la séptima fecha de la Zona B del Torneo Federal A.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de La Banda y será dirigido por Fernando Jesús Rekers (Córdoba), asistido por Emanuel José Serale y Evelyn Romina Luján, mientras que Agustín Marto (Tucumán) será el cuarto árbitro.

El elenco bandeño viene de caer por 3-0 ante Gimnasia de Chivilcoy en la fecha anterior y necesita imperiosamente un triunfo para no perder contacto con los puestos de clasificación. Actualmente, Sarmiento marcha quinto con 7 puntos, mientras que su rival suma 11 unidades.

Sarmiento necesita acortar distancias con su adversario, transformando este duelo en una verdadera final anticipada para el Profe. El partido será clave para las aspiraciones del conjunto bandeño, que busca mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.