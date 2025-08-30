Sarmiento se quedó con el duelo ante San Martín de Formosa y da pelea en el Federal A

El Profe encontró la ventaja sobre el final y se impuso por la mínima en el duelo por la 7ª fecha del certamen.

Hoy 18:25

En un partido cargado de emociones, Sarmiento pudo hacerse fuerte en el Estadio Ciudad de La Banda y se impuso por 1 a 0 ante San Martín de Formosa, por la séptima fecha del Torneo Federal A. Con este triunfo, el equipo de Molins suma puntos clave para ganar terreno en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

El partido tuvo un momento determinante a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Juan Ignacio Mendonça le atajó un penal a Matías Vicedo, manteniendo con vida al Profe y dándole un envión anímico que fue vital para sostener el resultado.

En el complemento, cuando el empate parecía sentenciado, Herrera apareció a los 42' para marcar el gol del triunfo y desatar la alegría de todo el pueblo bandeño.

Con esta victoria, Sarmiento suma 10 puntos en la Zona B, producto de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

La próxima fecha, el equipo dirigido por el Profe tendrá otro desafío importante: visitará a Sportivo Belgrano en busca de seguir escalando posiciones y acercarse cada vez más a la zona de clasificación.