Cinco partidos le dan continuidad a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña

Esta tarde habrá acción en Fernández, Capital, La Banda y Forres.
Este domingo continúa la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol con cinco encuentros que se disputarán en diferentes escenarios de la provincia.
Habrá acción en Fernández, Capital, La Banda y Forres, con partidos tanto en Reserva como en Primera.
Los encuentros programados para hoy, son los siguientes (Reserva 14:00 | Primera 16:00, con público local):
La fecha se puso en marcha el viernes 29 de agosto con estos resultados:
La jornada se completará el martes 2 de septiembre con el duelo entre Sarmiento y Yanda (Reserva 14:00 | Primera 16:00, público local).