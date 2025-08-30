Franco Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó 11º en el GP de Países Bajos

El piloto argentino, que largó 16º, cumplió con una buena perfomance y estuvo cerca de sumar sus primeros puntos. El triunfo fue para el australiano Oscar Piastri.

Hoy 12:02

La Fórmula 1 disputó este domingo el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort (4.259 metros), donde Oscar Piastri (McLaren) logró su novena victoria en la categoría y séptima en la temporada 2025. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (RB).

En su novena presentación con el Alpine A525, el argentino Franco Colapinto se ubicó en el 11° lugar, rozando la zona de puntos tras una competencia marcada por incidentes y cambios de condiciones.

La carrera tuvo un comienzo intenso con la maniobra de Verstappen, que desplazó a Lando Norris al tercer puesto en los primeros giros. Sin embargo, el británico recuperó la segunda posición en la vuelta 9, colocándose detrás de Piastri, líder indiscutido de la prueba.

El primer golpe de escena llegó en el giro 23, cuando Lewis Hamilton (Ferrari) perdió el control en la curva 3 e impactó contra el muro, provocando el primer ingreso del auto de seguridad. Más tarde, Carlos Sainz (Williams) fue sancionado con diez segundos por un toque con Liam Lawson (RB), y un roce entre Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) quedó bajo investigación.

Poco más atrás, Colapinto rodaba cerca de su compañero Pierre Gasly tras cederle posición por indicación del equipo. «Está un segundo detrás mío», reclamó el argentino ante la orden de Alpine, mientras ambos marchaban fuera del top ten.

Un nuevo auto de seguridad apareció cuando Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) tocó a Leclerc, quien dañó la suspensión delantera y debió abandonar. El italiano recibió 15 segundos de penalización acumulada por el incidente y por exceder la velocidad en boxes.

En la vuelta 58, Colapinto realizó su última detención, montando neumáticos medios justo antes del relanzamiento. A seis giros del final ganó un puesto por el abandono de Norris, que sufrió problemas en la unidad de potencia y perdió puntos valiosos en la lucha por el campeonato.

Sin cambios en el cierre, Piastri sostuvo el primer puesto y se llevó una victoria clave que lo acerca a la cima del torneo. Verstappen y Hadjar completaron el podio, mientras que Colapinto cerró un sólido 11° lugar, confirmando su progreso junto a Alpine en la máxima categoría.

