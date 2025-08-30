En vivo: Franco Colapinto afronta otro desafío en la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos

El piloto argentino sale a pista este domingo buscando cumplir con una buena actuación.

Hoy 10:14

La Fórmula 1 vuelve a la acción este domingo con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, donde el argentino Franco Colapinto partirá desde la 16ª posición con el objetivo de completar una buena actuación y sumar experiencia valiosa en su primera temporada como piloto de Alpine.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y SEGUÍ LA CARRERA EN VIVO: ESPN - FOX SPORTS PREMIUM - FOX SPORTS - DISNEY

El joven oriundo de Pilar quedó eliminado en Q1 durante la clasificación del sábado, por lo que largará desde la octava fila. En la práctica libre 3 finalizó último con un tiempo de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Lando Norris, quien encabezó la tanda seguido por Oscar Piastri y George Russell. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo dificultades y terminó anteúltimo.

Colapinto fue alternando entre neumáticos duros y blandos durante la sesión, pero no logró mejorar su rendimiento. De todas maneras, Alpine busca aprovechar el técnico trazado neerlandés, uno de los más exigentes del calendario, para acercarse al nivel competitivo que necesita y acompañar los puntos obtenidos hasta ahora únicamente por Gasly.

El GP de Países Bajos se correrá este domingo desde las 10.00 horas y podrá verse en vivo por Disney+. El circuito de Zandvoort, ubicado a 15 kilómetros de Ámsterdam, tiene 4,3 kilómetros, 14 curvas y un tramo final icónico con un peralte de 18° que permite a los pilotos encarar la recta principal a gran velocidad.