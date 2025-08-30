El sentido homenaje de San Lorenzo a Santiago Valentino Guzmán Zanni en la previa del clásico

Los jugadores del Ciclón posaron con una bandera recordando al joven bandeño de 15 años, quien falleció el lunes pasado.

Hoy 20:53

En la previa del clásico ante Huracán, el plantel de San Lorenzo realizó un emotivo homenaje a Santiago Valentino Guzmán Zanni, el juvenil bandeño de 15 años que falleció el pasado lunes tras una dura enfermedad.

Minutos antes del inicio en el estadio Pedro Bidegain, los futbolistas posaron con una bandera que llevaba la leyenda: “Valen, por siempre en nuestros corazones”. El gesto fue acompañado por un mensaje institucional en las redes sociales del club, donde el Ciclón volvió a expresar su apoyo a la familia y seres queridos del joven jugador.

“El club homenajeó a Santiago Valentino Guzmán Zanni, futbolista de 15 años de nuestras divisiones juveniles que falleció el lunes pasado. Nuevamente, abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de tanto dolor”, publicó San Lorenzo.

Este tributo se suma al mensaje difundido días atrás, cuando la entidad de Boedo comunicó el fallecimiento del joven jugador y decretó tres días de duelo en su memoria. En aquella oportunidad, se destacó la valentía con la que el juvenil enfrentó la enfermedad y el acompañamiento a familiares, amigos, compañeros y entrenadores.