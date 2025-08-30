Allanamiento en Frías: dos detenidos y secuestro de armas, dinero y objetos de interés

Fue concretado este sábado a la madrugada en el barrio Sumampa de esa ciudad.

Hoy 21:48

En un operativo realizado la madrugada de este sábado, personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Santa Fe y Coronel Borges, en el barrio Sumampa, que terminó con la detención de dos personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Según informaron fuentes policiales, en el domicilio se procedió al secuestro de un motovehículo marca Honda Wave 110 cc color amarillo, una camiseta naranja del club La Roma, un par de zapatillas rojas y blancas, un teléfono celular Motorola color naranja, una campera negra del club Juventus, una campera de la Selección Argentina, un teléfono Samsung A13 color negro con funda transparente con mariposas y la suma de $1.120.000 en efectivo.

Asimismo, durante el procedimiento también se incautaron armas de fuego tipo escopeta y rifle de aire comprimido, además de un machete.

En cumplimiento de la orden judicial, se dispuso la inmediata detención de Mario Ezequiel Barrera (29 años) y Cristian Andrés Barrera (38 años), quienes fueron trasladados a sede policial a disposición de la Justicia.

Al momento del procedimiento se encontraba en la vivienda José Benigno Barrera (72 año), a quien se le notificó el motivo de la presencia policial. La medida se concretó en presencia de un testigo hábil, identificado como Víctor Heraldo Villarruel (37 años), domiciliado en Villa Paulina.

Las autoridades judiciales informaron que los detenidos permanecerán alojados por el plazo que fija la ley y que en las próximas horas se darán a conocer mayores precisiones sobre el avance de la causa.