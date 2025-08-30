En el Centro Cultural Municipal “Ricardo Rojas” se dio apertura al Paseo del Arte 2025

El director de Cultura de la Municipalidad dio apertura al evento.

Hoy 21:51

Organizada por la Municipalidad de la Capital y la Asociación de Artistas Plásticos Ñam, se dio apertura formal al Paseo del Arte 2025 en el Centro Cultural “ Ricardo Rojas”, con la exposición de 24 obras de arte de creadores de Santiago del Estero y que participaron de las actividades culturales del mes aniversario de la ciudad.

La muestra fue abierta con las palabras de bienvenida del director de Cultura, Francisco Avendaño, quien transmitió el saludo y las felicitaciones de la intendente, Ing. Norma Fuentes, por la participación de los artistas “de una convocatoria que surgió de una intervención en espacios públicos y que fue disfrutada por los vecinos y turistas”.

El funcionario resaltó que las piezas elegidas para esta exposición sobre un total 24, muestran temáticas, lenguajes e ideas diferentes “pero que interpelan al quehacer cultural de Santiago”.

Por su parte, el presidente de Ñam, Facundo Lezcano agradeció a la Municipalidad por su respaldo a los artistas santiagueños “porque eso les permite dar visibilidad a sus trabajos, activar su producción y que sus obras puedan ser comercializadas”.

Durante la muestra, se sortearán seis de obras de arte en cada semana hasta finalizar la exposición a través de las redes sociales de la asociación Ñam para que los vecinos puedan tener una obra de autor en su hogar.