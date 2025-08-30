La Municipalidad construirá un espacio verde en el barrio Mariano Moreno

Los vecinos de la zona oeste podrán disfrutar de un nuevo espacio.

Hoy 21:55

Dentro de su programa Urbano Ambiental, la Municipalidad de la Capital proyecta crear un nuevo espacio verde en el barrio Mariano Moreno, para los vecinos de la zona oeste.

Se trata de dos fracciones de lotes que fueron expropiados por la comuna que entre ambos suman más de 15.000 metros cuadrados, ubicados en la intersección de la avenida del Trabajo y la fracción a ocupar por la traza de la calle Andrés Chazarreta.

La iniciativa busca incorporar nuevas zonas verdes en la ciudad con equipamiento para la recreación de las familias, con sectores destinados a actividades físicas, juegos infantiles y lugares de permanencia como merenderos, entre otros.

El proyecto de la Municipalidad también viene a consolidar el programa Urbano Ambiental que se ejecuta con la construcción y la remodelación integral de plazas y parques.