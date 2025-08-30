Intentó ingresar drogas ocultas en alimentos y fue detenida en Villa del Carmen

La policía logró advertir cuando la mujer ingresaba cinco envoltorios de sustancias sospechosas.

Hoy 22:21

Un insólito hecho ocurrió en horas de la tarde en la Comisaría Comunitaria N.º 63 de Villa del Carmen, donde personal policial frustró un intento de ingreso de estupefacientes ocultos en alimentos destinados a un detenido alojado en esa dependencia.

Durante el control de rutina, los efectivos advirtieron irregularidades en un paquete de galletas y, al abrirlo en presencia de testigos, descubrieron cinco envoltorios con sustancias sospechosas.

De inmediato se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyo personal especializado confirmó mediante pruebas de campo que cuatro envoltorios contenían marihuana (18,17 gramos en total), mientras que el restante correspondía a cocaína (0,50 gramos).

Por disposición del fiscal de turno, la mujer que intentó concretar el ingreso fue detenida, mientras que la droga quedó secuestrada como parte de la causa en trámite.