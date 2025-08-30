Ingresar
Fuerte granizada sorprendió a Loreto y sus alrededores

También hubo un brusco descenso de la temperatura en la zona oeste.

En la noche de este sábado, la ciudad de Loreto y localidades cercanas fueron sorprendidas por una fuerte caída de granizo acompañada de un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones.

El fenómeno climático generó preocupación entre los vecinos, quienes aseguraron que, a pesar de la intensidad, no se registraron daños materiales ni personas heridas.

La tormenta se extendió por varios minutos y dejó postales inusuales en la región, con calles y patios cubiertos de blanco. Los habitantes destacaron que hacía tiempo no se vivía un episodio de estas características en la zona.

