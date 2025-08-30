Camioneta se incendió en el barrio Belgrano y generó pánico en vecinos y peatones

Fue este sábado a la noche en las inmediaciones de Illi y Rawson. Intervino personal policial y bomberos.

Hoy 22:38

Un intenso momento de tensión se vivió este sábado por la noche en el barrio Belgrano, cuando una camioneta se incendió en plena vía pública. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Illia y Rawson, donde las llamas rápidamente envolvieron el vehículo y generaron alarma entre los vecinos de la zona.

De inmediato, se dio aviso a los bomberos, quienes acudieron al lugar y trabajaron con rapidez para controlar el fuego. La presencia de las llamas en una esquina tan transitada encendió la preocupación de los residentes y transeúntes, que observaron la escena con nerviosismo mientras los efectivos desplegaban el operativo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni viviendas afectadas, aunque los daños materiales en la camioneta fueron totales.