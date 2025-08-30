Impactantes imágenes: lluvias y granizo en Choya y Guasayán alteraron la calma de la zona

Fueron de variada intensidad según informó la policía en un informe.

Hoy 22:56

La Dirección de Seguridad Ciudadana Nº 7 informó que, durante la jornada de este sábado 30 de agosto de 2025, a partir de las 22:30, se registraron precipitaciones de distinta intensidad en localidades de los departamentos Choya y Guasayán.

En Frías el clima se presentó como malo, cubierto con lluvia, acumulando 15 mm. En Tapso se registró llovizna con un total de 7 mm, mientras que en San Pedro (Dpto. Guasayán) la lluvia alcanzó los 18 mm. En tanto, en Lavalle la llovizna fina acumuló 15 mm desde las 21:30.

Otras localidades como Choya y Villa La Punta tuvieron condiciones de tiempo cubierto, con perspectivas de inestabilidad y lloviznas aisladas, aunque sin acumulación significativa. En tanto, en Santa Catalina, Doña Luisa, Villa Guasayán y Luján, el clima se presentó cubierto pero sin precipitaciones.