Chelsea presentó oficialmente a Alejandro Garnacho: "Es un momento increíble"

Los Blues le dieron la bienvenida al delantero argentino, que llega desde Manchester United y firmó contrato hasta 2032.

30/08/2025

El delantero argentino Alejandro Garnacho fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Chelsea, luego de un conflictivo final en Manchester United. El club londinense pagó cerca de 40 millones de libras por su pase y firmó un contrato hasta junio de 2032.

La salida del Bichito se dio tras un fuerte cruce con el entrenador Rúben Amorim, ocurrido después de la derrota ante Tottenham en la final de la Europa League. El técnico portugués lo separó del plantel y dejó en claro que no lo tendría en cuenta para la presente temporada.

“Me venden a Chelsea o me quedo sin jugar por los próximos 6 ó 12 meses”, habría sido el ultimátum que Garnacho les dio a los dirigentes de los Diablos Rojos. Tras semanas de negociaciones, se llegó a un acuerdo con Chelsea, que selló la incorporación del atacante argentino.

“Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial: somos el mejor equipo del mundo. Estoy muy feliz”, expresó Garnacho al sitio oficial del club. Este sábado estuvo en Stamford Bridge, donde presenció la victoria ante Fulham.

El argentino compartirá plantel con Enzo Fernández y no será el único compatriota en sumarse. En los últimos días trascendió que Facundo Buonanotte también jugará en Chelsea, a préstamo por un año sin cargo ni opción de compra, tras no ser tenido en cuenta en Brighton luego de su paso por Leicester.