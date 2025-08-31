Elecciones en Corrientes: el oficialismo apuesta al hermano del gobernador y Milei a un candidato propio

Juan Pablo Valdés buscará la continuidad, mientras que Lisandro Almirón es el elegido de La Libertad Avanza.

Hoy 07:28

Desde las 8 unos 950 mil correntinos estarán habilitados para votar y elegir sus autoridades. Además de gobernador y vice, habrá renovación parcial de la Legislatura bicameral y más de 70 intendencias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La capital siguió durante las horas previas al comicio con su ritmo habitual de fin de semana. La gente pobló la costanera para correr, caminar, encontrarse con amigos o tirar la línea buscando el pique de algún dorado o surubí.

Las calles de lo que fuera el poblado fundado en 1588 por Juan Torres de Vera y Aragón estaban cargadas de material de campaña. El podio se lo lleva el oficialismo. Vamos Corrientes, el espacio del gobernador Gustavo Valdés, mantiene una presencia dominante en la propaganda de vía pública. El mandatario no tiene reelección. De allí que su hermano, Juan Pablo, sea el delfín del frente.

Te recomendamos: Javier Milei se mostró con su hermana Karina en medio del escándalo y dijo: “No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones”

La sociedad correntina sigue el molde del río Paraná. El curso de agua correr calmo desde el norte al sur. Pero por debajo de la superficie hay contracorrientes y pozos en el lecho lo agitan y lo tornan imprevisible. Lo mismo pasa en tierra firme. Imposible dejarse llevar por las apariencias. Rosendo, por caso, nos condujo desde la terminal hasta el hotel. Es taxista, pero también trabaja con aplicaciones. Este domingo fue contratado por una fuerza para llevar votantes a las escuelas. Pero él votará a otro partido.

Proyecciones

En el valdecismo estiman que ganarán la gobernación en primera vuelta. Para eso necesitarán sacar el 45% de los votos o 40% y diez puntos de diferencia sobre el segundo. Si consiguen este resultado, el binomio Juan Pablo Valdés - Pedro Braillard Poccard quedaría consagrado a última hora del domingo.

Por el contrario, las huestes de Ricardo Colombi, de Encuentro por Corrientes (ECo); los libertarios, con Lisandro Almirón como candidato y el PJ, que lleva a Martín “Tincho” Ascúa, consideran que está dado un escenario de segunda vuelta. Lo curioso es que cada espacio se ve compitiendo contra el valdecismo en un eventual balotaje que se haría el 21 de septiembre. Para solventar sus aspiraciones, todos mostraron números de encuestadoras. Habrá que esperar la hora 21 para develar la verdad.

Cada candidato opositor enfrentará al valdecismo con un recorrido diferente.

Colombi ya fue tres veces gobernador. En 2017 impulsó como sucesor a uno de sus ministros. El objetivo era que, transcurridos dos períodos, el favor se retribuyera. Pero no ocurrió así. Cuando Gustavo Valdés pasó de funcionario a mandatario, tomó la manija del poder y comenzó una construcción propia.

Almirón es la apuesta de La Libertada Avanza para obtener un gobernador violeta. En la actualidad, ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Fue electo en 2023 por lo que su mandato caducará en 2027. Fue centro de atención cuando, luego de una discusión álgida, le pidió disculpas a Oscar Zago “¿Querés que te dé un beso?”, lo desafió.

Ascúa, en tanto, es el emergente de la normalización del PJ correntino tras varios años de intervención y caída en el caudal de votos. Su candidatura es una de las condiciones de unidad del peronismo lograda de manera parcial. Hubo varios espacios y dirigentes que no estuvieron de acuerdo y que hoy están en otros frentes. “Tincho” es el actual intendente de la ciudad de Paso de los Libres.

Los candidatos principales son de distintos lugares de la provincia. De allí que Juan Pablo Valdés vote en Ituzaingó; Ascúa en Paso de los Libres, Colombi en Mercedes y solo Almirón lo hagan en la capital provincial.