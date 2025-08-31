BELINF Estética & Peluquería: belleza, formación y nuevas oportunidades en Santiago del Estero

Con servicios de estética y peluquería para toda la familia, BELINF también impulsa la capacitación con cursos cortos y talleres de rápida salida laboral que buscan transformar la vida de las mujeres y brindar nuevas oportunidades en Santiago del Estero.

Hoy 11:00

BELINF Estética & Peluquería se consolida en el barrio Cabildo como un espacio integral que combina servicios de estética y peluquería con la posibilidad de capacitarse en cursos cortos de rápida salida laboral. El local ofrece tratamientos faciales y corporales, peluquería para toda la familia y talleres pensados para generar independencia económica.

La fundadora de BELINF, María Elena Gorostiza, es abogada, cosmetóloga y peluquera, y dedicó más de siete años de su carrera al trabajo en Violencia de Género. Allí conoció de cerca historias durísimas: mujeres con marcas físicas visibles y también con heridas emocionales que no se ven, pero duelen más; niños que debían declarar en Cámara Gesell contra su propio padre; y relatos de mujeres que no podían denunciar porque, si el agresor iba preso, al día siguiente no tenían cómo alimentar a sus hijos. Esa experiencia la llevó a comprender que la independencia económica es fundamental para romper el círculo de violencia. Así, en diciembre de 2024, nació BELINF Estética & Peluquería, en pleno barrio Cabildo, con la misión de transformar tanto la imagen como el futuro de las personas.

En la actualidad, BELINF dicta cursos accesibles a cargo de profesionales capacitados: maquillaje, manicura, cejas y pestañas, cosmetología, peluquería y tratamientos capilares. A partir de septiembre, también se abren inscripciones para nuevos talleres abiertos a todo público, al igual que los de peluquería: un taller de arte para adultos con técnicas de pintura en decapado, puntillismo y craquelado, y otro de técnicas de moldeado en arcilla, porcelana fría y papel maché. Ambos tienen una duración de cuatro clases, con un costo total de $25.000.

Los talleres tienen una inscripción de $7.000 y una cuota mensual de $20.000. La duración varía según la especialidad: uñas (8 clases), cejas y pestañas (10 clases), tratamientos capilares (4 clases), cosmetología (6 meses), automaquillaje (4 clases) y peluquería (6 meses).

Además, la institución cuenta con convenios con entidades como la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la Mutual 15 de Diciembre de Camioneros, la Mutual de Empleados Judiciales, ATSA (sanidad), el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, la Mutual Santiagueña, ADUNSE y el Círculo Odontológico Santiagueño, lo que respalda la calidad de su propuesta.

Los testimonios de quienes ya pasaron por la experiencia marcan la diferencia. “Gracias por los mimos recibidos, me encantó la limpieza facial profunda”, cuenta una clienta. Otra reseña resume el impacto de la formación: “Ya estoy trabajando, gracias”.

BELINF se define como un lugar de transformación: cambiar el look y, al mismo tiempo, el futuro. Sus servicios incluyen uñas, peluquería para hombres, mujeres y niños, cosmetología, cejas y pestañas, maquillaje, tratamientos faciales y corporales, depilación definitiva, fotorrejuvenecimiento y blanqueamiento .

BELINF Estética & Peluquería está ubicado en República de Siria 177, barrio Cabildo, ciudad Capital. Por consultas e inscripciones, comunicarse al 385-3-034041.