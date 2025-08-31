28 años de la muerte de Lady Di: el homenaje que le prepara el príncipe Harry y Meghan Markle

Su fallecimiento marcó un antes y un después en la monarquía británica gracias a su cercanía y simpatía con los ciudadanos y ha dejado una huella perdurable en la historia de los Windsor.

El 31 de agosto de 1997 fue un día histórico, trágico e inolvidable. En dicha fecha, el mundo se conmocionó al conocer que Diana de Gales había muerto a los 36 años debido a un accidente automovilístico ocurrido en París. Su fallecimiento marcó un antes y un después en la monarquía británica gracias a su cercanía y simpatía con los ciudadanos y ha dejado una huella perdurable en la historia de los Windsor.

Lady Di y su pareja

En aquel día, la madre de los príncipes Guillermo y Harry se encontraba en la capital francesa junto a su novio, Dodi Al-Fayed, disfrutando unos días de descanso. Su noviazgo acaparó todos los focos y las cámaras le seguían allá por donde estaban. Según la versión oficial, Diana y Dodi estuvieron cenando en el hotel Ritz de París y tras la velada se subieron a un Mercedes S280 de color negro para ir a su siguiente destino, pero nunca llegaron. El vehículo se chocó en el Puente del Alma y tanto la princesa de Gales como su pareja murieron en el accidente.

Su partida dejó huérfanos a sus dos hijos con el entonces príncipe Carlos y a toda una nación con el corazón roto. Aunque han pasado casi tres décadas desde entonces, lo cierto es que su figura sigue estando más presente que nunca. Recientemente, su nombre dio la vuelta al mundo tras conocerse que sus dos hijos no heredaron la finca familiar en la que Lady Di creció y fue enterrada, Althorp House.

El homenaje que le prepara el príncipe Harry

La casa, que fue construida en 1508 para los Spencer, ha pertenecido durante cinco siglos a la familia de Lady Di. Tras la muerte de la princesa, el bien no quedó en manos de los hijos de Carlos III, pues su actual dueño es Charles Spencer, noveno conde de Spencer y hermano de Diana de Gales.

bombero lady di

Caracterizada por sus 50 kilómetros cuadrados de parcela, presenta en su interior una casa señorial de ladrillo rojo con una sala de billar de estilo victoriano, muchas pinturas y muebles de gran valor. Siguiendo el sistema de la aristocracia, en el que los títulos van a parar al mayor de los hijos, el heredero de la finca será Louis Spencer, sobrino de Diana de Gales.

Para ello, cuenta con el respaldo de Netflix, plataforma en la que el matrimonio renovó recientemente su acuerdo de colaboración. Al parecer, el significativo proyecto personal se encuentra en fase preliminar y está previsto que se estrene el 31 de agosto de 2027. Su idea es resaltar el legado humano, social y emocional de la princesa, desde una perspectiva íntima y respetuosa.

El príncipe Harry ha destacado de manera constante la importancia de la figura de su madre. Tanto en su autobiografía, Spare (En la sombra), como en distintas entrevistas, el hermano del príncipe Guillermo ha manifestado su compromiso de mantener vivo el recuerdo de Diana de Gales y continuar su trabajo en el ámbito humanitario. La imagen de la princesa representa para Harry una referencia fundamental y, además, un símbolo de conexión con la sociedad, frente a la formalidad habitual de la monarquía británica.