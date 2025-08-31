El pH del suelo: ¿por qué es clave para la salud de las plantas?

Este indicador determina la disponibilidad de nutrientes, la actividad biológica y el correcto desarrollo de las especies.

Hoy 08:12

En el mundo de la jardinería y la agricultura, uno de los conceptos más mencionados es el pH del suelo, un parámetro fundamental para entender cómo crecen las plantas y por qué a veces no prosperan a pesar de recibir agua y luz en cantidad adecuada.

De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, el pH es una escala de 0 a 14 que indica el nivel de acidez o alcalinidad del terreno. Un valor de 7 es neutro; por debajo, el suelo se considera ácido y por encima, alcalino. Cada número en la escala implica un cambio diez veces mayor en acidez o alcalinidad, lo que muestra la gran diferencia que puede haber entre un suelo y otro.

¿Por qué es importante para las plantas?

El pH determina si los nutrientes del suelo están disponibles o bloqueados para las raíces.

En suelos muy ácidos (pH menor a 5,5), elementos como el aluminio y el manganeso pueden alcanzar niveles tóxicos, mientras que nutrientes esenciales como el fósforo dejan de ser accesibles.

En suelos alcalinos (pH mayor a 7), micronutrientes como hierro, zinc y manganeso se vuelven insolubles, lo que provoca deficiencias visibles, como la clorosis férrica, que amarillea las hojas y debilita el crecimiento.

El pH también incide en la actividad biológica del suelo: los microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica y liberar nutrientes como el nitrógeno funcionan mejor en suelos ligeramente ácidos o neutros. Si el terreno es muy ácido, esa actividad se reduce y con ella la fertilidad natural.

¿Cómo saber si el suelo es ácido o alcalino?

Existen diferentes métodos:

Prueba casera : con vinagre y bicarbonato de sodio . Si al añadir vinagre al suelo húmedo hay efervescencia, el terreno tiende a ser alcalino . Si la reacción se produce con bicarbonato, es señal de que es ácido . Si no hay reacción, es probable que el pH esté cerca de 7.

: con y . Si al añadir vinagre al suelo húmedo hay efervescencia, el terreno tiende a ser . Si la reacción se produce con bicarbonato, es señal de que es . Si no hay reacción, es probable que el pH esté cerca de 7. Kits de prueba en viveros : utilizan reactivos o tiras de color que ofrecen una lectura rápida.

: utilizan reactivos o tiras de color que ofrecen una lectura rápida. Medidores digitales (pH-metros): permiten conocer el valor con mayor precisión e inmediatez.

Conocer el pH del suelo puede parecer un detalle técnico, pero en realidad es una herramienta sencilla para mejorar el cuidado de jardines y huertas, ya que permite ajustar el riego, elegir el tipo de fertilizante correcto e incluso seleccionar las especies más adecuadas para cada terreno.