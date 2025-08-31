Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 AGO 2025 | 16º
X
Revista

El truco casero con sal que ayuda a mantener el inodoro limpio y sin sarro

La sal se convirtió en un aliado clave para eliminar bacterias, malos olores y ablandar el sarro acumulado en el inodoro.

Hoy 08:15

Mantener el baño en condiciones de higiene adecuadas puede ser una de las tareas más complicadas del hogar, especialmente por la humedad y el uso constante. En este escenario, el inodoro es el área más propensa a acumular suciedad, bacterias y sarro, lo que puede provocar manchas, malos olores e incluso obstrucciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante esta problemática, un ingrediente de cocina básico, la sal fina, se convirtió en una solución práctica y natural para la limpieza del inodoro.

¿Por qué la sal es efectiva?
La explicación está en sus propiedades. La sal cuenta con efectos antisépticos y antibacterianos, lo que ayuda a combatir bacterias, hongos y microorganismos que proliferan en ambientes húmedos. Además:

  • Previene la formación de nuevos microorganismos.
  • Neutraliza los malos olores.
  • Su efecto corrosivo ablanda el sarro, lo que facilita su eliminación.

El sarro se produce por la acumulación de minerales en contacto con la humedad. Si no se remueve a tiempo, se endurece y genera manchas difíciles de quitar, que no solo afectan la estética sino también la higiene del baño.

Cómo aplicar la sal en el inodoro
El procedimiento es muy sencillo. Solo hay que espolvorear sal fina dentro del inodoro antes de dormir. Durante la noche, el sodio actúa en contacto con la superficie, sin ser arrastrado por el agua, logrando un efecto más profundo.

Además, este método casero puede potenciarse con otros ingredientes de uso cotidiano:

  • Vinagre blanco: desinfecta y elimina manchas.
  • Jugo de limón: aporta frescura y ayuda a remover la suciedad adherida.

La combinación de estos productos naturales no solo ayuda a mantener el inodoro libre de sarro y bacterias, sino que también reduce el uso de químicos agresivos. Así, se logra un baño más limpio, saludable y en mejores condiciones a largo plazo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactantes imágenes: lluvias y granizo en Choya y Guasayán alteraron la calma de la zona
  2. 2. El tiempo para este domingo 31 de agosto en Santiago del Estero: lluvias aisladas y nublado
  3. 3. En vivo: Franco Colapinto afronta otro desafío en la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos
  4. 4. Máxima tensión: cinco bomberos voluntarios quedaron encerrados por las llamas
  5. 5. Sarmiento enfrenta a San Martín de Formosa con la obligación de ganar para seguir en la pelea
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT