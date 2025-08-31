Máxima tensión: cinco bomberos voluntarios quedaron encerrados por las llamas

Son integrantes del cuerpo de la ciudad de Clodomira. Lograron evitar que el fuego avanzara a una escuela. En menos de 20 días apagaron 47 incendios forestales.

Hoy 08:23

La situación en los alrededores de Clodomira continúa siendo crítica debido a la seguidilla de incendios forestales que desde hace semanas azotan la región.

Un hecho de extrema tensión puso en riesgo la vida de cinco bomberos voluntarios que debieron ser rescatados en pleno operativo, cuando las llamas rodearon el sector en el que trabajaban.

Alexia Giménez, Dalma Barrionuevo, Cecilia Olivera, Ramiro Netaméndi y Agustín Barrionuevo, quedaron atrapados mientras combatían un foco ígneo en la zona.

El rápido accionar de sus compañeros, permitió que fueran evacuados a tiempo. "Estamos al límite, no damos abasto. Los incendios se multiplican todos los días y el clima no ayuda. La situación es muy complicada", expresó con evidente cansancio Neli Barrionuevo, jefa del Cuartel de Bomberos de Clodomira.

En paralelo, seis familias de Negra Muerta tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva por la comisión municipal.

En los últimos 20 días, los bomberos de Clodomira intervinieron en 47 focos de incendios forestales, apagando cada uno de ellos con grandes dificultades y un esfuerzo físico que parece no tener descanso.

Las llamas se propagaron en distintos puntos del departamento Banda, entre ellos Negra Muerta, Jume Pozo, Palmares, Árboles, La Aurora, Ruta 11 y los accesos a la ciudad de Clodomira. Miguel Cameranesi, Presidente de la institución, describió la magnitud del problema: "Sabemos que del otro lado hay familias. Necesitamos más equipos, más agua, más movilidad. El trabajo es incesante y el fuego no da tregua. Logramos salvar la escuela primaria de Negra Muerta".