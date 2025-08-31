Un sobreviviente declaró en la causa contra el presunto asesino serial de Jujuy

El fiscal Guillermo Beller confirmó que localizaron a un hombre que pudo haber sido víctima de Matías Jurado y que su testimonio refuerza el modus operandi investigado.

Hoy 08:30

A un mes de la investigación que tiene a Matías Jurado como principal acusado de desapariciones y crímenes en Jujuy, el fiscal Guillermo Beller reveló que un hombre en situación de calle declaró haber sido abordado por el sospechoso, pero logró escapar antes de que pudiera concretar el ataque.

Los investigadores hallaron varias tarjetas SUBE en el allanamiento y, al rastrear los viajes de Jurado, descubrieron un patrón: viajaba con frecuencia los días viernes y se bajaba siempre en el mismo punto. Las cámaras de seguridad mostraron que allí captaba a posibles víctimas, ofreciéndoles alcohol y trabajo como carnada.

Según el fiscal, esa zona coincidía con los días en que pasaba la recolección de residuos, lo que abre la hipótesis de que Jurado se movía en la previa para poder deshacerse de restos humanos.

El sobreviviente contó que Jurado intentó convencerlo para llevarlo a su casa con la promesa de bebidas y una changa, tal como ocurrió con Sergio Sosa y Jorge Anachuri, dos de las víctimas fatales. Sin embargo, alguien lo interrumpió desde la calle y la situación quedó truncada, permitiéndole escapar.

“El testimonio reconfirma el modus operandi del acusado: captaba personas vulnerables con alcohol y promesas de trabajo, las llevaba a su domicilio y allí sucedía lo que ya conocemos”, sostuvo Beller en diálogo con Todo Jujuy.

Con esta nueva declaración, la fiscalía suma más pruebas al expediente que investiga la denominada “casa del horror” en Alto Comedero, epicentro de uno de los casos criminales más estremecedores de los últimos años en el norte argentino.