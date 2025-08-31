Un estudiante de Lengua y Literatura denunció a un profesor por amenazas

La presunta víctima radicó denuncia en la Comisaría Sexta. El violento suceso ocurrió el viernes tras finalizar la jornada educativa.

Hoy 09:05

"Tené cuidado como te dirijas a mí, no me levantes el tono, fijate lo que decís, vas a terminar mal", le habría expresado un profesor de la carrera de Lengua y Literatura a una estudiante el pasado jueves.

El caso se conoció durante la jornada del viernes cuando la víctima —una joven estudiante, de 28 años, residente en el barrio Mariano Moreno— se presentó en la Comisaría Sexta e informó que es alumna del IES N°8 "Ángela Capovilla de Reto".

La joven alumna contó que se encontraba en dicha institución —la cual funciona dentro de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano— y pasadas las 20 horas, cuando terminaba de cursar la materia, el acusado comenzó a insultarla.

Según consta en la denuncia que realizó la alumna, cuando el profesor le gritó reclamándole el tono con el que le hablaba, expresándole además que "iba a terminar mal", ella le preguntó: "Me está amenazando".

Siempre en función de los dichos de la estudiante, lejos de poner paños fríos a la situación el profesor —de apellido Castillo— afirmó: "Sí, tené cuidado". Pero no todo habría terminado allí.

"Se me acercó y se puso frente a mi cara, apoyando su nariz en la mía", expresó la alumna ante los uniformados, dando a entender que hubo además un enfrentamiento físico. Hasta el momento no trascendió qué fue lo que generó la violenta situación.

Ante los dichos de la joven, los uniformados se comunicaron con la fiscal de turno —Dra. Natalia Malachevsky— quien al conocer el hecho ordenó una serie de medidas, entre ellas que la víctima se presente en la Fiscalía para ratificar sus dichos.