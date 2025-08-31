Video: espectacular pelea entre ratas ninja del subte de Nueva York

La lucha entre los roedores llamó la atención de los pasajeros que esperaban el subte. El video se viralizó en las redes.

Hoy 09:34

Dos ratas han protagonizado un duelo en una plataforma del metro de Nueva York, captando la atención del público.

La gente en la estación observó la confrontación apasionante con gran interés, riendo y exclamando: "¡Oh, Dios mío!" y "¡Mierda santa!".

Las imágenes del enfrentamiento fueron publicados por New York Post y se viralizaron en redes sociales.