Con un golazo de Szoboszlai, Liverpool le ganó al Arsenal y lidera la Premier League

Los Reds derrotaron por 1-0 los de Londres en Anfield. Con este resultado, el local es el único puntero de la liga inglesa con puntaje ideal. Alexis Mac Allister fue titular.

Hoy 14:48

Liverpool derrotó 1 a 0 a Arsenal en Anfield y se quedó con un triunfo clave para liderar en soledad la Premier League. El único gol del partido lo marcó Dominik Szoboszlai a los 38 minutos del segundo tiempo, con un brillante tiro libre que desató la euforia local.

El encuentro fue muy parejo y con escasas situaciones de peligro, pero los dirigidos por Arne Slot lograron romper la igualdad gracias al talento del mediocampista húngaro, figura indiscutida del partido.

En el equipo local, el argentino Alexis Mac Allister fue titular y salió reemplazado a los 15 minutos del complemento. Con esta victoria, los Reds suman nueve puntos en tres fechas y son líderes con puntaje ideal. En tanto, los Gunners quedaron en la tercera posición con seis unidades.