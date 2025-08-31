El Liverpool de Mac Allister enfrenta al Arsenal en un duelo que promete

Los Reds tendrán la dura tarea de ser anfitriones del poderoso equipo de Mikel Arteta, en un choque entre equipos que aspiran al título y llegan invictos.

Liverpool y Arsenal se enfrentarán este sábado desde las 12.30 en el mítico Anfield, por la tercera jornada de la Premier League 2025/26. El duelo promete ser decisivo en el inicio del torneo, ya que ambos equipos llegan invictos y con puntaje ideal, firmes candidatos a pelear por el título.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Liverpool, actual campeón, defiende la corona con autoridad. El equipo de Jürgen Klopp arrancó la temporada con dos victorias y mantiene la solidez que lo llevó a dominar el campeonato pasado: presión alta, control del juego y la inspiración ofensiva de Mohamed Salah. En la última fecha, venció 3-2 al Newcastle con un gol agónico del juvenil Rio Ngumoha, de apenas 17 años, en el minuto 100.

El Arsenal de Mikel Arteta también suma seis puntos. Con un proyecto en plena maduración, los “Gunners” golearon 5-0 al Leeds en la segunda jornada, con un doblete del sueco Viktor Gyökeres, reciente refuerzo que ya ilusiona a los hinchas. Tras haber terminado a diez puntos del Liverpool en la última liga, Arteta sabe que este año la meta es dar el salto definitivo.

El encuentro se disputa además en medio de un calendario exigente por la Champions League. El Liverpool, desde el Bombo 1, tendrá rivales de peso como Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Marsella, mientras que el Arsenal deberá enfrentar a Bayern Múnich, Atlético y Athletic Bilbao, entre otros.

Hora: 12.30

TV: ESPN

Árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Michael Slisbury

Estadio: Anfield, Liverpool